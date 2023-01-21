На Урале семьям мобилизованных выплатили почти 610 миллионов рублей

Семьи мобилизованных получили региональные выплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семьи мобилизованных жителей Свердловской области получили 30 475 выплат на общую сумму в 609,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Эти выплаты 20 октября 2022 года назначило региональное правительство. Согласно документу, семья каждого мобилизованного уральца имеет право на получение выплаты в 20 тысяч рублей, и столько же на каждого из детей.

Такая выплата назначается автоматически после того, как власти муниципалитетов предоставляют списки получателей в региональное Министерство социальной политики. Также семьи участников Специальной военной операции имеют право сами обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства.