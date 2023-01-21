На Урале осудили мужчину, который пил пиво в компании сына-подростка

Суд приговорил мужчину к реальному сроку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который на протяжении нескольких дней заставлял 17-летнего сына пить пиво с ним за компанию. Нерадивый отец признан виновным по части 2 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в марте прошлого года мужчина четыре дня был в запое. Он живет один в Новоасбесте, а сын проживает с мамой в Нижнем Тагиле и периодически приезжает к отцу в гости.

Отец сначала уговорил сына выпить стакан хмельного напитка за компанию, на следующий день инцидент повторился, то же произошло и через день. Потом к мужчине пришел знакомый, с которым он пил коньяк, а сыну налил пива.

После этого подросток в нетрезвом состоянии совершил преступление, за которое его будут судить. Его отец не стал отрицать свою вину и раскаялся на суде.

В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы, а также лишил его родительских прав.