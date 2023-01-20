Больше 2,5 тысяч посылок отправили и получили свердловчане в новогодние праздники по системе «от вокзала к вокзалу»

Услуга «от вокзала к вокзалу» стала популярнее в два раза в декабре 2022 года. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Свердловчане отправили и получили больше 2,5 тысяч посылок по системе «от вокзала до вокзала» в новогодние праздники. Эта услуга стала одной из самых популярных.

За декабрь 2022 года через вокзалы Свердловской железной дороги отправили 2,6 тысяч посылок. Что превышает средние показатели в два раза.

- В декабре пользователи чаще, чем обычно, отправляли готовые подарочные наборы, мягкие игрушки, книги, картины и постеры, интерьерные украшения, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Всего в 2022 году через вокзалы Свердловской ЖД было отправлено и получено порядка 24 тысяч небольших посылок, конвертов и бандеролей, - рассказали в пресс-службе железной дороги.

Всего услуга предоставлялась 25 большим и пригородным вокзалам. Среди них вокзалы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Серова, Первоуральска, Камышлова, Тюмени, Перми и другие. В целом по стране сервис охватывает более 340 крупнейших вокзалов.