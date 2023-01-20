В Нижнем Тагиле под колеса отечественной легковушки попал 8-летний мальчик

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле водитель отечественного автомобиля Lada Xray сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел 20 января в 17:00 на Ленинградском проспекте.

Мальчика госпитализировали в ГАУЗ СО «Детская городская больница». Он получил ушибы мягких тканей головы. После обследования его отпустили домой.

Водителем автомобиля оказался 52-летний мужчина, имеющий 22-летний стаж вождения.

- К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался три раза. Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, мужчина трезв, - рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам водителя, он медленно отъезжал от заправки, когда произошло столкновение. Водитель не заметил ребенка, однако услышал удар.

Сейчас по факту ДТП проводится расследования. После этого удастся установить окончательную причину столкновения.