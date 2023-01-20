На уральской станции Рудная сошел с рельсов грузовой вагон

Сход ликвидирован силами сотрудников предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральской станции Рудная на стрелочном переводе №46 пустой грузовой вагон сошел с рельсов. Инцидент произошел вечером 20 января. Теперь в обстоятельствах происшествия разбирается транспортная прокуратура.

- Сход ликвидирован силами сотрудников предприятия. Задержки движения поездов отсутствуют. Проводятся мероприятия по выяснению причин события, по результатам которых будет дана оценка соблюдению сотрудниками предприятия законодательства о безопасности движения, - уточнили в уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, утром 9 января в Екатеринбурге трамвай № 8 (40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей) сошел с рельсов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Гагарина. В ДТП пострадали две машины.