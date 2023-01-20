Бастрыкин поручил провести проверку по обращению екатеринбурженки, потерявшей малыша на восьмом месяце беременности

Своего сына Анна так и не увидела. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жительницы Екатеринбурга, которая потеряла ребенка на последних месяцах беременности и стала бесплодной. По мнению свердловчанки, в случившемся виноваты врачи.

- Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богинскому М.В. организовать проверку, в ходе которой внимательно изучить все изложенные доводы и дать надлежащую юридическую оценку действиям медицинских сотрудников, - говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел еще в 2021 году. Беременность девушки протекала благополучно. Но в июле здоровье 21-летней мамы подкосил COVID-19. Заболевание вызвало высокую температуру – более 38 градусов, и ряд других неприятных симптомов. Из-за болезни 5 июля 2021 года она поступила в больницу № 14 на 32-й неделе беременности.