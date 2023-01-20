Свердловский министр энергетики продлил детям новогоднее настроение

Смирнов поздравил с прошедшим праздником несколько семей. Фото: департамент информационной политики

Свердловские чиновники продолжают радовать детей новыми поздравлениями с Новым годом. Накануне ребятам из разных городов области вручили несколько подарков в рамках акции «Елка желаний».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поздравил с праздником сразу трех детей из Екатеринбурга. Трехлетнему Вове он подарил спортивный мат. Мальчик давно мечтал об инвентаре. Теперь он сможет заниматься спортом дома. А его шестилетней сестре чиновник вручил мягкую игрушку.

- Я долго к вам ехал, потому что хотел продлить ваше новогоднее настроение и праздник. У всех детей должны сбываться мечты и сегодня это случится с вами, – рассказал Смирнов.

Двенадцатилетняя Вероника за подарком приехала к министру лично. Девочка очень хотела получить новый планшет. Теперь подросток сможет использовать его для занятий и рисования. А младшей сестре Вероники министр подарил настольную игру. Для девочек он также провел экскурсию по своему рабочему месту.