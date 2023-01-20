В Екатеринбурге пропал 47-летний мужчина

Мужчина перестал выходить на связь с 18 января. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 47-летнего Руслана Сайфутдиновича Аитова. Мужчина перестал выходить на связь с 18 января, с тех пор нет никакой информации о его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, волосы черные, глаза карие, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки и темно-серую вязаную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Руслан Аитов, позвоните по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или свяжитесь по единому телефону вызова экстренных служб «112».