В Екатеринбурге работу городка на площади 1905 года завершат фестивалем «Ледовый штурм»

«Ледовый штурм» проходит в Екатеринбурге с 2008 года. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге работу городка на площади 1905 года завершат традиционным массовым фестивалем «Ледовый штурм», кроме того программу будет открывать международный конкурс граффити.

- Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров. Гости фестиваля тоже смогут попробовать себя в ледолазании под присмотром профессионалов, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, «Ледовый штурм» проходит в Екатеринбурге с 2008 года.

Ранее стало известно, что елку из ледового городка на главной площади Екатеринбурга пустят на доски. Затем в мэрии подумают над тем, чтобы из досок создать сувениры.

- Планируем переработку: распилить, отработать на доски, потом уже с досками, видимо, будем думать про изготовление сувениров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.