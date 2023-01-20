В Нижнем Тагиле прошли общественные обсуждения по проекту преобразования территории «Старого Демидовского завода»

На встрече с общественностью по преображению Старого Демидовского завода. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На встречу собрались краеведы города, представители учреждений образования и культуры, среднего и малого бизнеса, городских сообществ.

Открыли встречу глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева и руководители консорциума по разработке проекта.

На создание проекта культурно-образовательного и научно-технологического центра на территории «Старого Демидовского завода» ЕВРАЗ направил 12 млн рублей.

«Инвестировать в развитие города – убежденная позиция ЕВРАЗа. «Старый Демидовский завод» – это жемчужина Нижнего Тагила, и создание на его территории центра, в который будут интегрированы объекты культурного наследия, бизнес-площадки, жилой и туристической инфраструктуры, поспособствует росту социально-экономических показателей. Важно, чтобы в городе было интересно жить и работать», – отметил Денис Новоженов.

Владислав Пинаев подчеркнул, что в рамках трехстороннего соглашения администрации города, ЕВРАЗа и правительства Свердловской области воплощено в жизнь несколько масштабных проектов, в числе которых мост через Тагильский пруд и капитальный ремонт ГДДЮТ. Мэр выразил уверенность, что и эта идея получит импульс к развитию благодаря совместным усилиям.

Владислав Пинаев, Денис Новоженов и Эльвира Меркушева на встрече с общественностью. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«Убежден, что промышленное сердце Нижнего Тагила, созданное в XVIII–XIX веках, послужит основой роста в XXI столетии. Проект станет драйвером Нижнего Тагила на несколько десятилетий вперед. Реконструкция плотины по улице Челюскинцев также войдет в его состав. В 2023 году муниципалитет приступит к ремонту этого знакового объекта. Основная часть строительных работ придется на 2024–2025 годы», – отметил он.

К созданию многофункционального плана пространственного развития привлечена группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы. Представители консорциума подробно рассказали о деталях подготовки проекта реновации. Вячеслав Трактовенко, генеральный директор ООО «Управляющая компания Имхотеп-Девелопмент», отметил, что работа рассчитана на шесть месяцев. Наряду со сбором статистических и макроэкономических данных ключевым моментом является изучение мнений и ожиданий тагильчан.

«Участниками консорциума накоплен большой опыт коренного преобразования городских территорий, но без знания местного контекста, истории и специфики нам не обойтись. Наша задача – вовлечь в процесс сбора идей как можно больше заинтересованных лиц. Надеемся на активное участие горожан, краеведов, местных урбанистов и предпринимателей», – поделился он.

На встрече с общественностью . Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Для получения обратной связи от жителей города начал работать специальный сайт demidov-park.ru, здесь любой желающий может оставить свои предложения, высказать мнение о проекте, возможно, поделиться семейной историей, связанной с заводом-музеем. Ни одно обращение не останется без внимания. Также со всеми заинтересованными сторонами на протяжении 4 месяцев будут проходить проектные сессии. Представители компании планируют привлечь к сбору данных как можно больше стейкхолдеров: различные целевые группы жителей, представителей малого и среднего бизнеса, крупные промышленные и туристические компании.

При проработке проекта будут проанализированы территория и объекты на ней на предмет охраны культурного наследия, изучены предыдущие концепции и проекты развития территории, определен перечень респондентов и начаты глубинные интервью с компаниями – потенциальными резидентами территории. Уже проводится анализ федеральных программ и институтов развития на предмет включения в них проекта ревитализации территории «Старого Демидовского завода».

Итоговый проект – техническое задание, включающее в себя многофункциональную модель развития территории, – будет представлен общественности в июне 2023 года.

«Старый Демидовский завод» – первый в России завод-музей истории развития черной металлургии, уникальность которого признана международной научной общественностью. Его здания и оборудование наглядно демонстрируют все этапы развития типичного уральского завода с использованием разных источников энергии: воды, пара, электричества. Экспозиции «Доменное производство», «Мартеновское производство», «Энергохозяйство» и «Подвижной состав» вызывают большой интерес посетителей.