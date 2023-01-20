В Свердловской области запустили новый газопровод

Газопровод будет длиной 6 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по программе социальной газификации запустили газопровод в селе Мугай длиной 6 километров. Он обеспечит жителей домов пяти улиц, где проживает 266 семей, сообщает правительство Свердловской области.

- Уже 41 житель Мугая подал заявку на подключение. Газовики ждут заявки от остальных жителей и готовы в самые кратчайшие сроки подводить топливо в дома, – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Накануне стало известно, что список льготников по проекту социальной газификации расширится. В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Кроме того, губернатор области Евгений Куйвашев порочил увеличить размер компенсации до 250 тысяч рублей.