В Нижнем Тагиле поймали студента, обманывавшего пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Известно, что молодой человек приехал из Кушвы и жил в общежитии. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 19-летнего студента, который помогал мошенникам грабить пенсионеров. Известно, что молодой человек приехал из Кушвы и жил в общежитии. В какой-то момент он наткнулся на рекламу быстрого заработка.

- То, что клиентами были люди преклонного возраста, обманутые аферистами по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», его не интересовало. Любитель легких денег прошел проверку на «профпригодность». У него даже взяли паспортные данные, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,

Так «курьер» наведался к 83-летней пенсионерке и забрал 300 тысяч рублей,еще один подобный случай на 500 тысяч рублей был совершен в Екатеринбурге. Однако курьер, получив деньги, не перевел их на счет боссов, а те не простили такую «шалость».

- Его персональные сведения сообщили в полицию, чтобы впредь было не повадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавил полковник Горелых.