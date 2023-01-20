Участники СВО из Свердловской области получили отсрочку по оплате аренды за госимущество

Не платить за аренду можно все время службы в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для мобилизованных из Свердловской области ввели новые меры поддержки. Участникам СВО разрешили временно не платить за аренду государственного имущества.

Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление. Отсрочка от оплаты аренды будет действовать на все время службы, а также три месяца после ее окончания. Период, в которой платить за аренду не придется, можно продлить на срок лечения в госпитале в случае ранения.

Также военнослужащие могут расторгнуть арендный договор, не получая за это штраф. Льгота распространяется на физических, юридических лиц и на индивидуальных предпринимателей, говорится в постановлении.

В период частичной мобилизации в правительстве Свердловской области утвердили размер единовременных выплат семьям мобилизованным – 20 тысяч рублей. 1 ноября по всей области ее смогли получить четыре тысячи семей.