Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге под видом пассажиров проверили водителей автобусов

Инспекторы проверили работу на маршруте №082. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Екатеринбурге устроили массовые проверки водителей общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД решили проверить работу водителей на маршруте №082. Они отслеживали нарушения под видом обычных пассажиров.

- За пару часов негласного контроля автоинспекторами было выявлено 12 нарушений ПДД, в том числе нарушение правил перестроения и маневрирования, правила перевозки пассажиров, а также нарушение правил пользования внешними световыми приборами, - рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водители не были пристегнуты ремнем безопасности и использовали телефон во время вождения. Кроме того, на конечной остановке «ТК Кор» госинспекторами проверили более десятка автобусов. При проверке были выявлены факты технической неисправности микроавтобусов.

В ноябре прошлого года этот же маршрут оказался в центре скандала. Кондуктор одного из микроавтобусов вытолкнул на улицу одного неадекватного пассажира. Выяснилось, что пассажир оказался инвалидом с диагнозом ДЦП.