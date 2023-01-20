В больницы Ямала закупили новое оборудование

Новое оборудован6ие получили четыре учреждения здравоохранения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницы Ямало-Ненецкого автономного округа направили новое медицинское оборудование. Техника поступила в учреждения здравоохранения Нового Уренгоя, Губкинского, Надыма и Муравленко. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Так, женская консультация Нового Уренгоя получила два аппарата УЗИ премиум-класса. При помощи оборудования можно выявлять новообразования и патологии с точностью до 99 %.

Городская больница Муравленко получила отечественный цифровой флюорограф, который установили в отделении лучевой диагностики. А в больницы Губкинского и Надыма поставили неонатальное оборудования, при помощи которого будут проводить интенсивную терапию недоношенных младенцев с массой тела от 500 граммов. В эти медучреждения также поставили семь кювезов.