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НовостиОбщество20 января 2023 7:25

В Свердловской области выделят полмиллиарда рублей на улучшение экологии

Из низ почти 50 миллионов на ликвидацию полигона «Широкореченский»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Сумму выделят за ближайшие три года

Сумму выделят за ближайшие три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выделят более 480 миллионов рублей на рекультивацию свалки, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. Постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

48,7 миллиона рублей из полмиллиарда выделили на ликвидацию мусорного полигона «Широкореченский». Он использовался с 1960 по 2015 годы, объем накопленных отходов – около 6 миллионов кубических метров. Площадь восстановленных земель после окончания работ составит 23 гектара.

Кроме того, 430 миллионов рублей в ближайшие три года выделят на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений.

Среди них плотина на реке Теплой в Горном Щите, Полевской гидроузел, Верхнесергинский и Ургинский гидротехнические сооружения.

В 2025 году отремонтируют Верхне-Выйское ГТС в Нижнем Тагиле и начнут ремонты Байкаловского ГТС и Верхне-Шайтанского ГТС в Первоуральске.

Недавно завершилась рекультивация незаконной свалки в Арамиле. От 300 тысяч кубометров отходов удалось очистить более пяти гектаров земель.