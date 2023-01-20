В Свердловской области выделят полмиллиарда рублей на улучшение экологии

Сумму выделят за ближайшие три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выделят более 480 миллионов рублей на рекультивацию свалки, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. Постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

48,7 миллиона рублей из полмиллиарда выделили на ликвидацию мусорного полигона «Широкореченский». Он использовался с 1960 по 2015 годы, объем накопленных отходов – около 6 миллионов кубических метров. Площадь восстановленных земель после окончания работ составит 23 гектара.

Кроме того, 430 миллионов рублей в ближайшие три года выделят на капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений.

Среди них плотина на реке Теплой в Горном Щите, Полевской гидроузел, Верхнесергинский и Ургинский гидротехнические сооружения.

В 2025 году отремонтируют Верхне-Выйское ГТС в Нижнем Тагиле и начнут ремонты Байкаловского ГТС и Верхне-Шайтанского ГТС в Первоуральске.

Недавно завершилась рекультивация незаконной свалки в Арамиле. От 300 тысяч кубометров отходов удалось очистить более пяти гектаров земель.