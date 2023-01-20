У жительницы Каменска-Уральска похитили деньги оригинальным способом

Женщина лишилась денег после покупки в интернет-магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виртуальные мошенники придумали новый оригинальный способ обмана граждан. Одной из жертв аферистов стала жительница города Каменск-Уральский, которая решила приобрести в интернет-магазине стиральную машину.

17 января горожанка заказала товар на «Озоне» за 14 972 рубля, оплатила покупку и доставку. На следующий день ей от имени продавца позвонил мужчина и попросил подтвердить заказ, а также продиктовать ему код из смс-сообщения.

Женщина последовала указаниям, после чего выяснила, что ее заказ отменен, а деньги возвращены на его карту. Далее с ее карты пропала сумма в размере 25 766 рублей. Об этом пишет портал KU66.RU.

Горожанка обратилась в полицию. Стражи порядка призывают граждан к бдительности, и просят не сообщать незнакомцам годы и телефонных сообщений.