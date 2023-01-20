Студенты екатеринбургского колледжа массово отравились в киоске с шаурмой

Ларек хотят закрыть. Фото? пресс-служба Роспотребнадзора

Число отравившихся шаурмой и хот-догами в закусочной «У Аро» возросло до 15 человек. 19 января пострадавших было только 12, из них половина – подростки до 17 лет.

- Среди заболевших - восемь учащихся колледжа им. Ползунова. ЦЕО Управления Роспотребнадзора выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. И.И. Ползунова, где проживают пострадавшие учащиеся, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Напомним, в закусочной, где торгуют шаурмой и хот-догами, нашли множество нарушений. Например, в павильоне нет раковины для мытья рук и дезинфицирующих средств, а во всех пробах еды найдены бактерии кишечной палочки.

У всех отравившихся выявлен норовирус второго типа. В Роспотребнадзоре намерены закрыть заведение, но его судьбу будет решать суд. Сейчас в ведомстве составлен протокол о временном прекращении работы «У Аро».

В ситуацию решил вмешаться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил доложить о ситуации руководителю следственного управления СК по Свердловской области Михаилу Богинскому.