Из Североуральска в Екатеринбург выехала первая «Ласточка»

"Ласточка" поедет через Краснотурьинск и Серов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 января, из Североуральска в Екатеринбург уехала первая «Ласточка». Скоростной электропоезд, который связал два города, отправился от станции «Бокситы» в 4:15 утра. На железнодорожный вокзал «Ласточка» прибудет в 11:44.

- Электропоезд будет делать остановки на станциях Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, о.п. ВИЗ. Таким образом, жители северных городов Свердловской области получат регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столицей Урала, - сообщает пресс-служба СвРЖД.

До февраля на проезд по маршруту от Екатеринбурга до Боксит будет действовать специальный тариф 883 рубля. Кроме того, применяются все виды льгот, установленных для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

В обратную сторону до станции «Бокситы» скоростной поезд будет отправляться в 16:00, прибытие в 23:30.

О том, что между Североуральском и Екатеринбургом начнет курсировать ласточка, стало известно 17 января.