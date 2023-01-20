В Екатеринбурге нашли собаку, которую искали всем городом три недели

Собаку нашли на Уралмаше. Фото: группа "Потеряшки на Уралмаше и Эльмаше" во Вконтакте"

В Екатеринбурге нашли самую разыскиваемую собаку, которая пропала 31 декабря. Дворняга Жужа приехала погостить в уральскую столицу, потому плохо ориентировалась в пространстве. Кроме того, потерявшийся питомец очень пуглив и не подойдет к незнакомым людям, сообщали хозяева Жужи.

Хозяева потеряшки расклеивали объявления по всему городу и объявили вознаграждение тому, кто ее найдет, – 15 тысяч рублей. Неравнодушные горожане и волонтеры объединились в большую группу. Сотни уральцев все январские морозы упорно продолжали искать собаку.

18 января собаку увидели на Уралмаше, в радиусе 40 лет Октября - Машиностроителей - Победы. Уже 19 января Жужу нашли также на Уралмаше. Об этом рассказали ее хозяева.

- Всем огромное спасибо за помощь в поисках Жужи! Ребята, вы лучшие, плачу от счастья и радости. Это неоценимая помощь, спасибо, что не опустили руки, - поделились эмоциями хозяева Жужы в группе «Собачий дом» во «Вконтакте».