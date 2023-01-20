Фото с места пожара. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью загорелся автосервис. ЧП случилось на улице Крауля, 176. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

- В 23:51 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Крауля. На площади 100 квадратных метров повреждена кровля автосервиса и пристроя административно-бытового комплекса. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 40 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели полностью закончили работу на месте ЧП только к 3:27. Ближе к двум часам ночи было ликвидировано открытое горение. Сложность тушения заключалась в том, что в автосервисе не было вовремя отключено электричество, говорила спасательная бригада с места происшествия.

Прошлой ночью случился крупный пожар возле «Сима-Ленда» на улице Черняховского. Оказалось, что там загорелась свалка.