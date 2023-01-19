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НовостиОбщество19 января 2023 18:46

Скандалом в закусочной, где отравилось 12 человек, заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

Будет решаться организация дальнейших проверок
Дарья ЧИПУРИНА
Председатель Следственного комитета России заинтересовался инцидентом

Председатель Следственного комитета России заинтересовался инцидентом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандалом в екатеринбургской закусочной «У Аро», где накануне отравилось 12 человек, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства поручил доложить о ситуации руководителю следственного управления СК по Свердловской области Михаилу Богинскому. Он должен будет составить доклад, после которого будет решен ход дальнейших проверок.

Напомним, что от кишечной инфекции пострадали сразу 12 подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Из них 11 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

- У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести: повышенная температура, рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус 2 типа, - уточняют в ведомстве.