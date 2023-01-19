В Екатеринбурге начнут судить отставного генерала, обвиняемого в изнасиловании школьницы

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ночь на 26 марта в съемной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга пройдет первое заседание по делу отставного генерал-майора Рамиля Гилязова, а также его знакомых врача Ивана Собачева и риелтора Оксаны Гортинской, которых обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы.

- Судебное заседание назначено на 20 января. Оно пройдет в закрытом режиме, - говорится в картотеке суда.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ночь на 26 марта в съемной квартире на улице Союзной. По данным «КП-Екатеринбург», несовершеннолетняя познакомилась с Рамилем Гилязовым через анонимный чат в Telegram.

Оксане Гортинской предъявлено обвинение по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Аналогичное обвинение и у Ивана Собачева. Кроме этого, онколога уличили в изнасиловании (131 УК РФ).

Рамилю Гилязову также предъявили обвинения по статьям 132, 131 УК РФ. Кроме этого, ему грозит уголовная ответственность по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».