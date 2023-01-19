Пьяный житель Новоуральска с ножом напал на знакомого в подъезде

Суд назначил свердловчанину наказание в виде лишения свободы на восемь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 34-летний местный житель напал на своего знакомого с ножом. Ссора началась на лестничной площадке в подъезде дома на улице Ленина в деревне Починок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Преступление произошло еще в начале июня 2022 года. Нападавший, будучи пьяным, поссорился со своим 30-летним знакомым. В связи с этим, свердловчанин несколько раз ударил мужчину ножом в грудь, голову и шею. Пострадавший скончался прямо на лестничной клетке.

Следственный отдел собрал достаточно доказательств для того, чтобы признать жителя Новоуральска виновным. Накануне ему вынесли приговор.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в ГУ МВД.

Ранее, 17 января, Дзержинский районный суд назначил наказание тагильчанину, зарезавшему своего собутыльника. 57-летний мужчина с ножом напал на своего соседа.