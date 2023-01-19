Для осужденных из тагильской колонии установили купель

Осужденные тоже смогли отметить праздник Крещение. Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Крещенские купания прошли в тагильской колонии ИК-13 для всех верующих заключенных. Для них специально установили купель в храме во имя святителя Николая Чудотворца, которая находится при исправительном учреждении.

Для заключенных также провели праздничную литургию. Ее возглавил иерей Александр Березов. А приглушенный дьякон Илья Иванков отметил организацию православного праздника в ИК-13.

- Этот храм можно лишь сравнить с чудом света! Его масштабы меня поразили. Самая крупная церковь, которая располагается в исправительных учреждениях, - отметил Илья Иванков.

Для осужденных провели праздничную литургию.Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

К празднованию присоединилось и СИЗО-3 в Нижнем Тагиле. Там также заключенные смогли окунуться в святую воду. Был проведен молебен с освещением воды и обряд водосвятия. Священнослужитель провел беседу со следственно-арестованным.

Всего в Крещенских купаниях приняли участие 12 тысяч свердловчан. Из них три тысячи из Екатеринбурга. Такими данными поделились в департаменте информационной политики Свердловской области.