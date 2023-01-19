В больнице Екатеринбурга появилась современная «кислородная капсула» за 3 миллиона

Работа капсулы заключается в насыщении крови пациента кислородом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в больнице №36 появилась новая современная оператора. Там установили «кислородную капсулу», купленную за три миллиона рублей. Каждый год при помощи аппарата больше 300 пациентов с тяжелыми травмами смогут проходить реабилитацию.

Появление капсулы расширило спектр лечебных возможностей больницы. Она поможет людям быстрее реабилитироваться и вернуться к привычной жизни. Профинансировал покупку Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области.

- Во время баротерапии открываются самые мелкие капилляры, что особенно актуально в восстановительном периоде после тяжелых черепно-мозговых травм, когда нарушено кровообращение сосудов головного мозга. Эффективность доказана также при синдроме длительного сдавления, когда есть множественные повреждения и нарушение кровоснабжения конечностей, — рассказал главный врач больницы Станислав Лукин.

Работа капсулы заключается в насыщении крови пациента кислородом. Таким образом запускаются восстановительные процессы во всех тканях: нервных, мышечных, костных и хрящевых. Средняя продолжительность курса составит десять процедур.