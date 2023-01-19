В 20 тоннах цитрусовых нашли карантинного вредителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала партия зараженных апельсинов из Турции. В 20 тоннах цитрусовых нашли карантинного вредителя: красную померанцевую щитовку.

- Однако поскольку зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, ввоз 20 тонн турецких апельсинов в регион был разрешен, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сожгут партию колумбийских гвоздик из Литвы, как оказалось, цветы были заражены карантинным вредителем. Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений.

По этой причине ввоз цветов запретили, а вся партия в 350 штук отправится в печь.