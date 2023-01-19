Свердловская область снова заняла второе место в рейтинге событийного потенциала

За 2022 года в свердловской области прошло 42 мероприятия, организованное правительством Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область снова лидировала в рейтинге событийного потенциала. Регион занял второе место. Такую позицию Средний Урал занимает уже на протяжении девяти лет.

По итогам 2022 года Свердловская область уступила лишь Санкт-Петербургу. Об этом сообщили во время XI Евразийского Ивент Форума.

- Традиционно эксперты дают оценку привлечению в субъекты крупных мероприятий, их проведению, а также поддержке отрасли. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу максимально содействовать этим процессам, – сказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По словам Хлыбовой, на данный момент регион заинтересован в том, чтобы развивать деловые мероприятия, которые в свою очередь улучшают экономическую сторону. По ее мнению, Свердловская область обладает конгрессно-выставочной инфраструктурой, хорошо развитой гостиничной и ресторанной сферой, а также славится индустрией развлечений.

Так в 2022 году в Свердловской области прошло 42 мероприятия, в том числе Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. А в 2023 году планируется провести больше 50 мероприятий при поддержке правительства региона.