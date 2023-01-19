На освободившейся территории будут возводить новую школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на снос нескольких зданий на улице Шейнкмана, которые расположены недалеко от торгового центра Architector.

По данным «Коммерсантъ-Урал», планируется, что на освободившейся территории будут возводить новую школу.

- Снос существующих построек, расположенных на земельном участке является подготовительным этапом. Непосредственно возможность выполнения работ будет рассмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект строительства трамвайной ветки от Академического района до микрорайона Широкая Речка, а также возведения трамвайного депо. Обсуждения проводят с 17 января по 17 февраля.