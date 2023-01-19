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НовостиОбщество19 января 2023 14:25

Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на снос нескольких зданий на улице Шейнкмана

На освободившейся территории будут возводить новую школу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На освободившейся территории будут возводить новую школу

На освободившейся территории будут возводить новую школу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на снос нескольких зданий на улице Шейнкмана, которые расположены недалеко от торгового центра Architector.

По данным «Коммерсантъ-Урал», планируется, что на освободившейся территории будут возводить новую школу.

- Снос существующих построек, расположенных на земельном участке является подготовительным этапом. Непосредственно возможность выполнения работ будет рассмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект строительства трамвайной ветки от Академического района до микрорайона Широкая Речка, а также возведения трамвайного депо. Обсуждения проводят с 17 января по 17 февраля.