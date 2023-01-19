В Екатеринбурге из бывшего кинотеатра «Салют» сделают детский медиацентр

Кинотеатр «Салют» закрылся в феврале 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший кинотеатр «Салют» начали обновлять под детский медиацентр. По данным с портала государственных закупок, на эти цели выделили порядка 2,5 миллиона рублей.

Предполагается, что будут задействованы три этажа здания: на первом этаже «Салюта» предполагается разместить зону рецепции, фудзону, учебную зону, на втором – выставочное и событийное пространство, лектории, на третьем – аудитория актерского искусства, компьютерный класс и библиотека.

Напомним, кинотеатр «Салют» закрылся в феврале 2020 года: он работал в городе с 1912 года. Здание передадут городскому Дворцу детского творчества для организации здесь секций и кружков.

Ранее стало известно, что свердловский главк МВД планирует обновить свой автопарк. По данным портала государственных закупок, уральское управление материально-технического снабжения приобретет 28 автомобилей за 46 миллионов рублей.