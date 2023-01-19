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НовостиОбщество19 января 2023 12:57

Свердловский главк МВД планирует обновить свой автопарк

До конца года планируется приобретение 28 автомобилей за 46 миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Заявки от компаний на поставку транспорта принимают до 26 января

Заявки от компаний на поставку транспорта принимают до 26 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский главк МВД планирует обновить свой автопарк. По данным портала государственных закупок, уральское управление материально-технического снабжения приобретет 28 автомобилей за 46 миллионов рублей.

В документах говорится, что легковые автомобили должны быть с полным приводом, механической коробкой передач, бензиновым двигателем и подходить под тип «универсал». Стоимость одного такого авто составляет 1,5 миллиона рублей.

Заявки от компаний на поставку транспорта принимают до 26 января. Автомобили должны поставить главку до 14 июля, а средства на их покупку выделят из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что УМВД Екатеринбурга возглавит подполковник из Новоуральска 35-летний Максим Метелица. На этом посту он сменит Игоря Озерова, который ушел в отставку в декабре прошлого года.