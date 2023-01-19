Заявки от компаний на поставку транспорта принимают до 26 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский главк МВД планирует обновить свой автопарк. По данным портала государственных закупок, уральское управление материально-технического снабжения приобретет 28 автомобилей за 46 миллионов рублей.

В документах говорится, что легковые автомобили должны быть с полным приводом, механической коробкой передач, бензиновым двигателем и подходить под тип «универсал». Стоимость одного такого авто составляет 1,5 миллиона рублей.

Заявки от компаний на поставку транспорта принимают до 26 января. Автомобили должны поставить главку до 14 июля, а средства на их покупку выделят из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что УМВД Екатеринбурга возглавит подполковник из Новоуральска 35-летний Максим Метелица. На этом посту он сменит Игоря Озерова, который ушел в отставку в декабре прошлого года.