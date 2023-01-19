Прощание с ним состоится 20 января. Фото: МО МВД "Асбестовский"

Во время спецоперации на Украине погиб ветеран МВД РФ из Асбеста Виталий Плетнев. Он служил в органах внутренних дел больше 27 лет, служил в Чечне и был награжден различными медалями.

- Будучи человеком с активной жизненной позицией, Виталий Плетнев не смог остаться в стороне от событий на Украине и пошел добровольцем вместе со своим коллегой в зону СВО, где и погиб 24 декабря. У него остались жена, сын и мать, - рассказали в МО МВД «Асбестовский».

Прощание с ним состоится 20 января.

Ранее стало известно, что на Украине погиб 25-летний житель Староуткинска Иван Вильчинский. Молодой человек служил в ЛНР на территории СВО, куда отправился добровольцем в октябре 2022 года.