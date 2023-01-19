В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил 17-летнего парня

Пострадавшего молодого человека увезли в больницу с травмой колена. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель легковушки Lada Vesta сбил 17-летнего парня, который пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел ранним утром 19 января на улице Начдива Онуфриева.

Пострадавшего молодого человека увезли в больницу с травмой колена.

- Сотрудниками полиции установлено, что в момент ДТП подросток переходил дорогу по регулируемому перекрестку, не убедившись в том, какой сигнал горит на стойке светофора, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем отечественной легковушки сидел 41-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 20 лет. Он объяснил, что ехал на «зеленый», когда перед его автомобилем выбежал пешеход, при этом экстренное продолжение не помогло.