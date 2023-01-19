ВТБ провел первую в Свердловской области сделку по новым условиям «семейной ипотеки»

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Программа теперь позволяет подать документы на льготный кредит заемщикам с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Благодаря расширению условий программы, семья с тремя несовершеннолетними детьми оформила ипотеку для приобретения двухуровневой квартиры из трех комнат в ЖК «Шишимская горка» на ул. Мраморская. Сумма кредита составила 9,6 млн рублей. Получить средства в таком объеме позволило использование формата гибридной ипотеки – в таком случае лимит кредита по льготной госпрограмме на Среднем Урале составляет до 15 млн рублей. Благодаря подключению сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов при проведении сделки банк предоставил скидку в размере 0,3 процентных пункта, таким образом, клиенты получили кредит под 5,7% годовых.

«ВТБ еще в конце декабря первым из российских банков начал прием заявок по новым условиям «семейной ипотеки». За счет включения в программу семей с двумя несовершеннолетними детьми спектр потенциальных заемщиков существенно расширился, – отметила управляющий директор ВТБ в Свердловской области по ипотеке Алина Буслова. – Подать заявки на кредит по новым условиям семейной программы клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, в офисах ВТБ, а также через партнеров банка».

Льготные условия доступны при приобретении первичной недвижимости и не распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Помимо семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.