В Свердловской области из электропоезда повалил дым

Электропоезд продолжил путь с задержкой в полчаса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области в 12:35 19 января на станции Коуровка в электропоезде №6324, следующим рейсом «Кузино – Шарташ», произошло серьезное задымление. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в одном из вагонов электрички начала дымить отопительная печь. Из-за этого инцидента электропоезд продолжил движение по маршруту с задержкой на 33 минуты.

- Свердловской транспортной прокуратурой проводится мониторинг состояния законности, с целью не допущения нарушений прав пассажиров, - рассказали в пресс-службе ведомства.