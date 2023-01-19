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НовостиПроисшествия19 января 2023 8:30

В Свердловской области из электропоезда повалил дым

Из-за этого рейс задержался на полчаса
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Электропоезд продолжил путь с задержкой в полчаса

Электропоезд продолжил путь с задержкой в полчаса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области в 12:35 19 января на станции Коуровка в электропоезде №6324, следующим рейсом «Кузино – Шарташ», произошло серьезное задымление. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в одном из вагонов электрички начала дымить отопительная печь. Из-за этого инцидента электропоезд продолжил движение по маршруту с задержкой на 33 минуты.

- Свердловской транспортной прокуратурой проводится мониторинг состояния законности, с целью не допущения нарушений прав пассажиров, - рассказали в пресс-службе ведомства.