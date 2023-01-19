Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 7:45

Новый зал пригородных касс открылся на вокзале Екатеринбург

На железнодорожном вокзале Екатеринбург открылся новый зал пригородных касс.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Он расположен слева от главного входа в вокзальный комплекс и работает круглосуточно. Из кассового зала можно, не выходя обратно на улицу, попасть к поездам через тоннель №2, либо пройти в зал ожидания или другие помещения вокзала.

В новом зале оборудовано четыре кассовых окна. Одно из них адаптировано для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске (имеет заниженный прилавок). Для самостоятельного оформления билетов на пригородные поезда установлены два терминала самообслуживания с оплатой банковской картой. Посмотреть актуальную информацию о прибытии и отправлении поездов пригородного и дальнего сообщения можно на двух электронных табло.

В связи с открытием нового зала прекратили работу пригородные кассы, которые располагались в восточном крыле вокзала (справа от главного входа).

Напомним, что оформить проездные документы на пригородные поезда можно также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.