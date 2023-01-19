Студия «Мельница» подала в суд на свердловских бизнесменов за нарушение авторских прав

Иски направлены в Арбитражный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анимационная студия «Мельница» подала в суд на свердловских предпринимателей. Причиной стали нарушения исключительных прав на использование товарных знаков, персонажей мультфильмов. Речь идет о серии мультфильмов «Три богатыря», сериалах «Барбоскины» и «Лунтик».

По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, 17 января «Мельница» подала сразу три иска на частных предпринимателей. Уже 18 января в картотеке дел появилось еще девять исков по Свердловской области.

Всего за 2022 год студия подала в суд на уральских бизнесменов более 200 исков, следует из данных картотеки Арбитражного суда. Чаще всего, компания судится с предпринимателями, которые продают игрушки и одежду с изображениями героев мультфильмов.