В Госдуме просят Евгения Куйвашева разобраться с водителем, не пустившего в автобус семью с ребенком в коляске

Инцидент случился в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попросили разобраться с инцидентом в автобусе в Нижнем Тагиле. Случай, когда в транспорт не пустили семью с ребенком в коляске произошел 17 января.

Внимание на это обратила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она попросила Евгения Куйвашева лично разобраться в происшествии.

- Обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта в Свердловской области разобраться с ситуацией по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать наш думский Комитет о принятых мерах, - пишет в своем Telegram-канале Нина Останина.

Официальное обращение к Евгению Куйвашеву Нины Останиной. Фото: Telegram-канал Нины Останиной

В официальном обращении председатель комитета отметила, что тагильчане ссылаются на то, это не единичный случай. Водители автобусов могут потребовать дополнительную плату за провоз колясок с детьми.

Семья, которую не пустили в автобус рассказывала, что добиралась до такого района в городе, куда ходят только автобусы. Носить ребенка на руках зимой опасно из-за наледи на дорогах, говорил отец ребенка.