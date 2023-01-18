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НовостиОбщество18 января 2023 19:49

Больше полумиллиарда направят на развитие свердловских сел

Постановление о финансировании утвердил Евгений Куйвашев
Дарья ЧИПУРИНА
Евгений куйвашев передаст муниципалитетам области больше полумиллиарда рублей

Евгений куйвашев передаст муниципалитетам области больше полумиллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие свердловских сел выделят в ближайшие два года больше 550 миллионов рублей. Постановление о финансировании 18 января подписал губернатор области Евгений Куйвашев. Субсидии будут направлены 29 муниципалитетам.

Рефтинскому поселку передадут 460 миллионов. Они будет потрачены на ремонт Центра культуры и реконструкцию очистных сооружений канализации.

Больше 34 миллионов направят на развитие села Сажино, где построена одна из крупнейших в регионе молочных ферм. Там в ближайшие два года реализуют проект по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.

- До конца 2024 года планируется завершить обустройство площадки под компактную жилищную застройку 47 индивидуальных жилых домов с инженерными сетями, тротуарами, уличным освещением, – рассказал и.о. областного министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артем Бахтерев.

В Артемовском, Талицком городском округе, Алапаевске, Богдановиче и Нижнем Тагиле на бюджетные средства построят детские и спортивные площадки и парковки.