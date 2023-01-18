Екатеринбурженка притворилась сотрудником пенсионного фонда и украла у женщины 280 тысяч рублей

Свердловчанка похитила у пенсионерки почти 300 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Екатеринбурге местная жительница притворилась сотрудницей «Пенсионного фонда». Жертвой аферистки стала 80-летнюю старушку. Об этом сообщили в местном УМВД.

Свердловчанка предложила пенсионерке надбавку к выплатам в 500 рублей. Для этого бабушка должна была передать мошеннице несколько купюр для переписи номеров. С этой целью пожилая женщина принесла аферистке имеющиеся у нее сбережения - 280 тысяч рублей.

- Пока гостья переписывала номера банкнот, пенсионерка вышла на кухню. Однако, вернувшись через минуту, она обнаружила, что «представительница Пенсионного фонда» исчезла. Вместе с аферисткой пропали и все ее накопления, - рассказали в УМВД России по городу Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге лжесиловик выманил у 67-летней женщины 2,5 миллиона рублей. Пенсионерка продала свою квартиру и взяла на себя несколько кредитов.