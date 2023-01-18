В Екатеринбурге пенсионерка под влиянием лжесиловика продала квартиру и взяла несколько кредитов

Мошенники похитили у пенсионерки больше двух миллионов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 67-летняя пенсионерка продала свою квартиру под давлением лжесиловика. Также она взяла несколько кредитов, чтобы на ее имя не оформили займ.

Еще в декабре 2022 года женщине позвонили и представились сотрудником силового ведомства. Тогда же ей сообщили, что на имя пенсионерки кто-то пытается оформить кредит. А для того, чтобы этого избежать, свердловчанке нужно было взять «зеркальный» займ. После чего деньги необходимо перевести на «безопасные» счета компании. Женщина доверилась мошенникам.

- Через несколько дней на телефон потерпевшей пришло уведомление, что ее квартира выставлена на продажу. Злоумышленники сообщили пенсионерке, что в целях обеспечения безопасности ее жилища от мошеннических посягательств, ей необходимо самой оформить сделку купли-продажи недвижимости, чтобы в дальнейшем вернуть квартиру в собственность. Пожилая екатеринбурженка вновь согласилась, после чего к ней приехал «риелтор» и привез договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Так женщина продала свое жилье за 1,9 миллионов рублей. После этого аферисты попросили пенсионерку передать полученные ею деньги им. Свердловчанка отправила мошенникам наличные через банкомат. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Пенсионерка обратилась в полицию, поскольку мошенники в общей сумме получили от нее 2,5 миллиона, 600 тысяч из них – кредитные средства. Сейчас ОВД возбудило уголовное дело за мошенничество на неустановленные лица. Полицейские разыскивают аферистов.