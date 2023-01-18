В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист нашел на улице банковскую карту и украл с нее крупную сумму. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что с ее кредитки пропали больше 10 тысяч рублей. Женщина рассказала, что сначала обнаружила отсутствие «пластика», а затем и неизвестные списания.

- Накануне сыщики уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель уральской столицы. Он полностью сознался в содеянном, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.