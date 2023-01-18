В Ревде пенсионерка отсудила 200 тысяч рублей за травму, полученную на крыльце магазина

Инцидент произошел еще в 2021 году: 23 февраля женщина поскользнулась на входе и получила серьезные увечья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде пенсионерка отсудила у магазина 200 тысяч рублей за травму, полученную на крыльце торговой точки. Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел еще в 2021 году: 23 февраля женщина поскользнулась на входе и получила серьезные увечья.

- У пострадавшей диагностировали в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом позвоночника. Участвовавший в деле прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований о взыскании с компенсации морального вреда, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В городском суде Ревды согласились с мнением прокурора, в результате уралочка получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей.