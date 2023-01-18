Появились фото из «коммунального ада» в Пионерском поселке

Улицу окутало паром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 января на улице Советской в Пионерском поселке Екатеринбурга произошел прорыв магистрального водопровода диаметром 700 миллиметров. После этого проезжую часть и тротуар залил кипяток, видимость на улице была почти нулевая. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Движение транспорта затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В момент аварии пострадал водитель иномарки, который ехал по улице Советской. Мужчина попытался выйти из салона автомобиля, но получил сильный ожог ноги. Сейчас он собирается обратиться в травмпункт.

Пешеходам тоже приходится пробираться почти на ощупь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте ЧП работают специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании», который намерены устроить последствия коммунальной аварии до 20 часов 18 января. Пострадавший участок тепломагистрали на данный момент локализован.

Авария произошла на улице Советской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем снимки с места коммунальной аварии на улице Советской в Екатеринбурге.

На месте аварии начались ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место ЧП огородили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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