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НовостиНедвижимость18 января 2023 10:37

Появились фото из «коммунального ада» в Пионерском поселке

На улице Советской в Екатеринбурге произошла серьезная авария
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Улицу окутало паром

Улицу окутало паром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 января на улице Советской в Пионерском поселке Екатеринбурга произошел прорыв магистрального водопровода диаметром 700 миллиметров. После этого проезжую часть и тротуар залил кипяток, видимость на улице была почти нулевая. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Движение транспорта затруднено

Движение транспорта затруднено

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В момент аварии пострадал водитель иномарки, который ехал по улице Советской. Мужчина попытался выйти из салона автомобиля, но получил сильный ожог ноги. Сейчас он собирается обратиться в травмпункт.

Пешеходам тоже приходится пробираться почти на ощупь

Пешеходам тоже приходится пробираться почти на ощупь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте ЧП работают специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании», который намерены устроить последствия коммунальной аварии до 20 часов 18 января. Пострадавший участок тепломагистрали на данный момент локализован.

Авария произошла на улице Советской

Авария произошла на улице Советской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем снимки с места коммунальной аварии на улице Советской в Екатеринбурге.

На месте аварии начались ремонтные работы

На месте аварии начались ремонтные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место ЧП огородили

Место ЧП огородили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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