Во время коммунальной аварии в Пионерском поселке мужчина ошпарил ногу

В первые минуты после аварии видимость на дороге была почти нулевая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 18 января, на улице Советской в Пионерском поселке Екатеринбурга произошла серьезная коммунальная авария. Из-за ЧП проезжую часть и тротуар залило кипятком, улицу окутало густым паром, а один из автомобилей провалился из-за поврежденного асфальта. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

По словам очевидца ЧП – водителя иномарки по имени Александр, чей автомобиль ушел под асфальт, транспортное средство в миг окутало паром, выйти из салона не было возможности. Он попытался выскочить на улицу, но сильно ошпарил ноги.

Пешеходам непросто перейти проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сидели в машине с женой температура была под 50 градусов. Дождались, когда коммунальщики перекроют воду, только тогда смогли из машины выбраться, - рассказал «КП-Екатеринбург» пострадавший водитель.

Мужчина намерен обратиться в травмпункт, так как получил серьезные повреждения.

Движение транспорта остановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла из-за прорыва на магистральном водопроводе диаметров 700 мм. Специалисты компании «Т Плюс» оперативно локализовали поврежденный участок. Место ЧП сейчас огорожено.

- Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи, - рассказывают в пресс-службе компании, уточняя, что все работы планируют завершить к 20 часам среды.

При этом, в компании ЕТК говорят, что во время коммунальной аварии никто из людей не пострадал.

- Колеса автомобиля провалились в промоину, специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины. Страховая компания возместит ущерб. Ущерба здоровью ни водителю, ни пассажиру нет, - подчеркнули в пресс-службе компании.

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