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НовостиСпорт18 января 2023 9:43

Названа дата нового боя Петра Яна в UFC

Уже в марте боец клуба «Архангел Михаил» примет участие в главном поединке турнира UFC Fight Night 221
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Петр Ян занимает вторую строчку рейтинга в своем дивизионе

Петр Ян занимает вторую строчку рейтинга в своем дивизионе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян выйдет в октагон против Мераба Дваилишвили в рамках UFC Fight Night 221. Бой пройдет в Лас-Вегасе 11 марта.

На данный момент оба бойца входят в тройку сильнейших в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг): Ян занимает вторую позицию, Мераб Двалишвили - третью. Сообщается, что Петр Ян начал подготовку к бою еще в декабре. Финальный этап тренировок пройдет в Таиланде.

- Для Петра этот поединок станет 12 в UFC и 21 в карьере. Еще неизвестно, будет ли бой носить статус отборочного: официальных заявлений от менеджмента лиги на этот счет еще не было, - отметили в клубе «Архангел Михаил».

Последний бой Петра Яна состоялся в октябре прошлого года. Тогда россиянин уступил Шону О’Мэлли.