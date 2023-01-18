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НовостиЗвезды18 января 2023 8:39

На Ямале талантливым музыкантам раздадут премии

Они получат по 60 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Премии дадут музыкантам стимул развиваться дальше

Премии дадут музыкантам стимул развиваться дальше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение о вручении ежегодных премий талантливым музыкантам. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Юные талантливые музыканты, которые выступали от родного региона на фестивалях и конкурсах, получат по 60 тысяч рублей.

Первыми стипендиатами стали 11-летний Никита Лапин из города Новый Уренгой, Илья Клипперт из Салехарда, а также Алина Габура. Всего в списке 30 имен.

Губернатор говорит, что талантливым ребятам нужно дать стимул для дальнейшего развития и покорения вершин.