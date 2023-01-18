В Нижнем Тагиле осудят трех Олегов-рецедивистов, которые пытались взорвать банкомат

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле осудят трех Олегов, пытавшихся взорвать банкомат в магазине, чтобы незаконно обогатиться. Свое Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Три Олега получили обвинения по пункту «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище».

Также их обвиняют в деяниях по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере».

Уголовное дело было отправлено в суд, для рассмотрения по существу. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что ранее мужчин удалось поймать в Среднеуральске. Как оказалось, трех Олегов уже судили за кражу, разбой, побои. Известно, что один из Олегов зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое других – в Реже.