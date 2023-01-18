Каменск-Уральский готовится отметить День снега

Каменск-Уральский ждет гостей на День снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января 2023 года в Каменске-Уральском на лыжной базе «Металлист» встретятся любители 11 видов спорта, чтобы вместе отметить День снега. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На базе будут играть в баскетбол в валенках, в керлинг, а также устроят лыжную гонку, предложат гостям праздника покататься в собачьей упряжке, запряженной норвежскими метисами. Также гостей ожидает представление от фигуристок и заплыв моржей.

Горожане смогут принять участие в конкурсе на поедание пельменей, посетить выставку картингов и мотоциклов, принять участие в играх для взрослых и детей. А также прогуляться на ярмарке местных мастеров.