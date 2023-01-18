Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм18 января 2023 7:17

Каменск-Уральский готовится отметить День снега

Площадкой для праздника станет лыжная база «Металлист»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Каменск-Уральский ждет гостей на День снега

Каменск-Уральский ждет гостей на День снега

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января 2023 года в Каменске-Уральском на лыжной базе «Металлист» встретятся любители 11 видов спорта, чтобы вместе отметить День снега. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На базе будут играть в баскетбол в валенках, в керлинг, а также устроят лыжную гонку, предложат гостям праздника покататься в собачьей упряжке, запряженной норвежскими метисами. Также гостей ожидает представление от фигуристок и заплыв моржей.

Горожане смогут принять участие в конкурсе на поедание пельменей, посетить выставку картингов и мотоциклов, принять участие в играх для взрослых и детей. А также прогуляться на ярмарке местных мастеров.