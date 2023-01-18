В Екатеринбурге открылся аналог кофейни Starbucks

Фото: telegram-канал торгового центра "Гринвич"

На месте бывшей кофейни американской сети Starbucks открылся ее «обрусевший» аналог - Stars Coffee. Теперь вместо привычной американской русалки на стаканчиках нарисована девушка в кокошнике. Кофейня открыла двери для посетителей 18 января. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич».

- Кофе такой же классный. Здесь по-прежнему подписывают имена на стаканчиках. Ценовая политика по ощущениям не изменилась. Авторские напитки и вкусные десерты есть, - сообщает кофейня.

К примеру, купить малый стаканчик латте здесь можно за 255 рублей, а капучино за 250. Также заведения Stars Coffee также откроются в ТЦ «Пассаж», «Мега».

Напомним, американская сеть Starbucks в конце мая 2022 года решила покинуть российский рынок. Позже владельцами новой сети кофеен Stars Coffee стали российский репер Тимати и ресторатор Антон Пинский.